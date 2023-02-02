Tufanbeyli Tomarza yolu tipi nedeni ile trafiğe kapatıldı

Adana’nın Tufanbeyli ile Kayseri sınırında etkili olan tipi nedeniyle yolun bir kısmının araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Karayolları 56. Şube şefliği tarafından Tufanbeyli, Ayvat, Tomarza sınırında yol açma ve kar küreme çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken kar yağışının tipi şeklinde etkili olması ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi nedeniyle Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza yolunun 22 ve 30’uncu kilometreleri araç trafiğine kapatıldı.

Tipinin geçmesinin ardından yolun ekipler tarafından tekrar kontrollü şekilde açılacağı kaydedildi.