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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kış aylarına mahsus yem desteği artırılmalıdır"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, son zamanlarda artan yem fiyatlarının üretimi olumsuz etkilediğini ifade ederek yem fiyatlarına müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Çevre 02.11.2021, 23:08
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kış aylarına mahsus yem desteği artırılmalıdır"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, son zamanlarda artan yem fiyatlarının üretimi olumsuz etkilediğini ifade ederek yem fiyatlarına müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik açıklamasında son aylarda özellikle kesif yeme sürekli zam yapıldığını belirterek, "Her geçen gün yem fiyatlarına yapılan zamlar hayvancılığımıza zor günler yaşatıyor. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin ürettiği ürünlerde fazla bir artış olmamakla birlikte yem fiyatlarının sürekli artması sektörümüzü dar boğaza sürüklemektedir. Bu nedenle acilen gerekli müdahalelerde bulunulmalıdır” dedi.

Çelik, yem sanayicilerinin çeşitli nedenler ileri sürerek fiyatlarda artırıma gidilmesinin önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Kesif yem üreten fabrikalar yem hammaddelerinin dışarıdan geldiğini ve dövizdeki artışlara paralel olarak zam yaptıklarını öne sürüyorlar ama yemde tamamen dışa bağımlılık gibi bir durum yok. Kesif yemin içindeki hammaddelerden çavdar, arpa, yulaf, buğday kepeği, küspeler gibi büyük çoğunluğu ülkemizde yetiştirilen ve iç piyasadan karşılanan hammaddelerdir. Sadece vitamin ve mineral gibi katkı maddeleri dışarıdan ithal edilmektedir. Ancak bunların da yem fiyatlarını fahiş bir şekilde artıracak çok önemli unsurlar olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla fabrikalar döviz kurlarını da bahane ederek sürekli zam yapıyorlar. Peki döviz düştüğünde bu fabrikalar yemde indirim yapıyorlar mı? Ben hiç şahit olmadım" değerlendirmesinde bulundu.

Yem fiyatlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğine işaret eden Çelik, "Yem fabrikalarının ürettiği yemlerin maliyetleri sıkı bir şekilde denetlenip gerçek fiyatlandırma yapılarak hem haksız kazançların önüne geçilmeli hem de yetiştiricilerimizin bu konudaki mağduriyeti giderilmelidir. Aksi takdirde yem fiyatlarındaki artışlar nedeniyle üretimin olumsuz etkilenmesi devam edecektir" dedi.

Çelik, geçen yıl uygulamasına başlanan yem desteğinin de artırılarak devam etmesini ve kayıtlı tüm hayvanları kapsamasını isteyerek, "Küçükbaş hayvancılığımızın tarihinde ilk kez destekleme kapsamına alarak çeşitli kalemlerle destekleniyor olmasından sektörümüz adına memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın sektörümüze olan destekleri sayesinde hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Kendilerine tüm yetiştiricilerimiz adına teşekkürlerimizi sunmakla birlikte yem desteği hususunda da desteklerinin devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Dolayısıyla küçükbaş hayvanlarımızın özellikle kış aylarında ağıllarında tutulması nedeniyle bu aylara mahsus olarak yem desteğinin artırılarak kayıtlı tüm hayvanlara verilmesini talep ediyoruz. Zaten çok zor şartlarda yapılan küçükbaş hayvancılığa verilecek olan kesif yem desteğinin yetiştiricilerimize bir nebze de olsa nefes olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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