TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “Çevre sorunlarından en fazla etkilenen sektör tarımdır”

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle çeşitli açıklamalarda bulundu. Çelik, “Çevre sorunlarından en fazla etkilenen sektör tarımdır” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, dünyada çevre bilincinin oluşturularak doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilen BM Çevre Konferansı’nda alınan kararla, 5 Haziran "Dünya Çevre Günü" ilan edildiğini belirtti.

“Çevre sorunlarının kaynağı insanlar ama en fazla zarar gören kesim de yine insanlar olmaktadır”

Dünyada çevre sorunlarının çoğunlukla insanların doğaya yaptığı müdahaleler sonucu ortaya çıktığını vurgulayan Çelik, “Çevre sorunlarının kaynağı insanlar ama sonuçta en fazla zarar gören kesim de yine insanlar olmaktadır. Toprak, su ve hava gibi doğal kaynaklarımızda meydana gelen kirliliklerin giderilmesine yönelik gerekli tedbirler hızlı bir şekilde alınmalıdır. Aksi takdirde sorunların çözümü için zaman çok geç olmakta dolayısıyla sorunları çözebilmek için çok daha büyük harcamalara gerek duyulmaktadır ”dedi.

“Toprak ve su kaynaklarını korumak tarımın geleceği açısından son derece önemlidir”

Genel Başkan Çelik, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre sorunlarından en fazla etkilenen sektörün tarım olduğunu belirterek “Özellikle toprakların bilinçsiz ve bilgisizce hor kullanılması, bitki örtüsünün zarar görmesine, biyolojik çeşitliliğin yok olmasına neden olmaktadır. Nüfusun artması sonucu kentleşme, sanayileşme gibi amaçlarla tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, tarımsal mücadele ilaçları ve gübreler gibi kimyasalların bilinçsiz kullanımı, yerleşim alanlarında çıkan atıklardan kaynaklı kirlilikler, sanayi atıkları, anız yakılması, toprak erozyonu ve çölleşme, çoraklaşma ve tuzlulaşmalar toprakların elden çıkmasına neden olmaktadır. Su kaynaklarına çeşitli yollarla karışan zirai gübre, ilaç gibi kimyasallar, atıklar su kaynaklarımızın kullanılamaz hale gelmesine, suda yaşayan çeşitli canlıların zarar görmesine, iklim değişiklikleri sonucu azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla toprak ve su kaynaklarını korumak tarımın geleceği açısından son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında önemli bir çevre sorunu olan hava kirliliğine ve iklim değişikliklerine neden olduğu öne sürülen atmosfere yapılan sera gazı salınımına da yer veren Çelik konuşmasına şöyle devam etti:

“Dünyada son yıllarda yapılan çalışmalara göre özellikle büyükbaş hayvanların atmosfere yaptıkları metan gazı salınımının büyük bir sorun olduğu belirtilmektedir. Atmosfere yapılan metan gazı salınımını azaltmanın bir yolunun da metan gazı salınımı büyükbaşa göre çok daha az olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelmek olacağını söyleyebiliriz. Ülkemiz coğrafyasının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olduğu gerçeği yanında metan gazı nedeniyle oluşan hava kirliliğinde de küçükbaş hayvancılığın bir avantaj teşkil etmesi sektörümüz adına kayda değer bir durumdur.”

“Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras koruyacağımız çevremizdir”

Genel Başkan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 21 Mayıs tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile 5 Haziran’ı da içine alan haftanın “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanacağını hatırlatarak, “Dünya Çevre Gününün 2022 yılı için “Sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha yeşil yaşam” olarak belirlenen teması doğrultusunda ülkemizin çevresel sorunlarının çözümüne ışık tutulması ve insanımızda çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması önem arz etmektedir. Şurası unutulmamalıdır ki gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras koruyacağımız çevremizdir. Çevremizi korumakla geleceğimizi korumuş oluruz“ diye konuştu.