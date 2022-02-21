Trakya’ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi için sağanak uyarısı bildiriminde bulundu. Yapılan uyarıda, "Salı günü sabah saatlerinden itibaren Trakya’da görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklarla yerel olarak kuvvetli 21-50 kilogram metrekare olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.