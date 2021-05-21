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Trakya’da sağanak yağış

Kırklareli’de etkili olan sağanak yağışın yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Çevre 21.05.2021, 10:27
Trakya’da sağanak yağış

Kırklareli’de etkili olan sağanak yağışın yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli’de sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, itfaiye ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı. Dışarıda olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da otobüs duraklarına sığındı. Sağanak yağışın yarına kadar sürmesi bekleniyor.
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14°
orta şiddetli yağmur