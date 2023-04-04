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Trafik sorununu ortadan kaldıracak projede sona yaklaşıldı
Karabük’te kesintisiz trafiğin sağlanması amacıyla yapımına başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağında asfaltlama için çalışmalarda sona gelindi.
Çevre 04.04.2023, 17:15
Karabük’te kesintisiz trafiğin sağlanması amacıyla yapımına başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağında asfaltlama için çalışmalarda sona gelindi.
Karabük Belediyesi tarafından başlatılan ve bittiğinde vatandaşların trafik çilesini sona erdirecek olan başlanan Balıklarkayası Safranbolu-Kastamonu Battı Çıktı Kavşağı projesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Altyapının tamamlandığı kavşakta asfaltlama için ekipler çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Bayram öncesinde tamamlanması beklenen projenin maliyeti yaklaşık 100 milyon lirayı buluyor.