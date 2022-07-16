Trafik polisleri ormanların yanmaması için uyardı

Adana’da trafik polisleri ormanlık alandan geçen yollarda sürücüleri durdurup yoldan geçerken, sigara izmariti, cam şişe ve yangın çıkartabilecek malzemelerin atılmaması için uyarıda bulundu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları da artamaya başladı. Son olarak Datça’da çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alındı. Çıkan yangınların çoğu kasıtlı ya da insan ihmalinden kaynaklı çıktığı için Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yangın çıkmaması için yollara düştü. Polis ormanlık alandan geçen yollarda uygulama yaparak sürücüleri durdurup, araçtan aşağı izmarit, cam şişe ya da yangın çıkartabilecek malzeme atmamaları konusunda uyardı. Ayrıca polis sürücülerin ormanlık alanda piknik yapması durumunda mangal yaktıkları zaman çok dikkatli olmalarını çöpleri mutlaka toplamalarını ve mangalı da mutlaka su ile söndürmeleri gerektiğini söyledi. Polis sürücülere bu uyarıları içiren de bir de broşür dağıttı. Sürücüler polisin ormanlara karşı duyarlı davranmasının ve uyarmasının kendilerini etkilediğini söylenen her şeye dikkat edeceklerini belirtti.