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Trabzon’un yaylaları beyaza büründü

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerindeki köylerde ve yaylalarda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüştü. Rakımı yüksek olan kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Çevre 24.09.2021, 11:15
Trabzon’un yaylaları beyaza büründü

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerindeki köylerde ve yaylalarda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüştü. Rakımı yüksek olan kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu köyünde 30 cm kar yağışı gözlemlendi. Bölgeye yakın yaylalardan da aynı manzaralar kendisini gösterdi. Kırklar Dağı, Karester Yaylası, Mağlakabmos Yaylası, Sarı Kaya Yaylası da beyaza büründü. Yine bölgenin en önemli yaylalarından olan 2 bin 400 rakımlı Kadırga Yaylası da beyaza büründü. Cuma günleri pazar kurmak için bir önceki gün Kadırga yaylasına gidenler sabah 10 cm’lık kara uyandılar.

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