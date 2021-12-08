Trabzon’un Sürmene ilçesinde bahçe temizliği orman yangınına neden oldu

Trabzon’un Sürmene ilçesi Dirlik mahallesinde bugün mahalle sakinlerinin bahçe temizliği sırasında yaktıkların ateşlerin ormanlık alana sıçraması sonucu orman yangını çıktı.

4 noktada çıkan orman yangını rüzgar ve yangın çıkan alanlara yol olmaması nedeniyle kontrol altına alınamazken, İtfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dirlik mahallesinde bugün güneşli havayı fırsat bilen yöre halkı bahçe temizliği için bahçelerine girerken, bahçe temizliği sırasında toplanan çalılar da ateşe verildi. Rüzgarın etkisi ile alevler ormanlık alana sıçrarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgar ve yangın çıkan alanlara yol olmaması söndürme çalışmalarını güçleştirirken, yangında çok sayıda çay ve fındık bahçesi de zarar gördü. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışılıyor.