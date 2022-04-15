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Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı
Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.
Çevre 15.04.2022, 09:42
Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.
İlçenin Çamlıktepe Merkez mahallesi mevkiinde arazide çatlaklar ve kaymalar meydana gelmesi üzerine 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca ile birlikte Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Çamlıktepe mahalle muhtarı Yusuf Kuloğlu ve teknik ekiple çatlak ve kaymaların olduğu noktada incelemelerde bulundu.