Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

İlçenin Çamlıktepe Merkez mahallesi mevkiinde arazide çatlaklar ve kaymalar meydana gelmesi üzerine 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca ile birlikte Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Çamlıktepe mahalle muhtarı Yusuf Kuloğlu ve teknik ekiple çatlak ve kaymaların olduğu noktada incelemelerde bulundu.