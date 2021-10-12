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Trabzon’da yaylalardan bulut denizi manzaraları

Trabzon’un Çaykara ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda objektiflere takılan bulut denizi manzaraları görenleri büyüledi.

Çevre 12.10.2021, 11:11
Trabzon’da yaylalardan bulut denizi manzaraları

Trabzon’un Çaykara ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda objektiflere takılan bulut denizi manzaraları görenleri büyüledi.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’e hakim ve kuş bakışı olarak bakan Karester Yaylası ile yine yöredeki Bacıha, Tufa, Cahmut ve Bayrakli yaylalarında kaydedilen bulut denizi manzaraları objektiflere yansıdı. O anlar görsel bir şölen sundu.

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