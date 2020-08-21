Trabzon’da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
TRABZON’DA ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTEREN ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ.
Trabzon’da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkisini gösterdi. Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu’ndan Değirmendere mahallesine bağlanan yol göle döndü. Uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda araçlar güçlükle ilerledi. Şehrin belirli noktalarında yaşanan su birinkileri nedeniyle araçlar ve vatandaşlar güçlük yaşarken, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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