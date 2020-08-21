Trabzon’da şiddetli yağış nedeniyle iş yerleri ve katlı otoparkları su bastı
TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE BUGÜN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI YOLLAR GÖLE DÖNERKEN, BİR ÇOK İŞ YERİ VE KATLI OTOPARKI DA SU BASTI.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle dönerken, bir çok iş yeri ve katlı otoparkı da su bastı.
Otopark ve mağaza çalışanları iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de su basın iş yerlerinde su tahliye çalışmalarına başladı. Uzunsokak caddesinde yaşanan su baskınları ile ilgili konuşan Hasan Bayram, “Biraz şiddetli yağmur yağdı. Rögarlar tıkanınca ortalık göle döndü. Biz de iş yerlerimizde temizlik çalışması yapıyoruz” derken, mağaza sahipleri ise duruma tepki göstererek “Allah’tan gelen bir şey bekliyoruz belediye gelecek buraları temizleyecek suyu tahliye edecek. Rögarlar çekmedi su mağazalara bastı. Önlemi önceden almak lazımdı” dedi.
Uzunsokak caddesindeki otopark çalışanı Oğuzhan Yaylı ise 2 katlı otoparklarının suyla dolduğunu ve müşterilere ait araçları güçlükle çıkarttıklarını söyledi. Yaylı “İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyoruz. Araçları zor çıkardık. Müşteri araçlarına zarar gelmemesi için uğraş verdik. Oto yıkama bölümünde diz üstünde su var. Diğer yağmurlarda da sıkıntı yaşıyorduk ama böylesini ilk kez yaşıyoruz iki katlı garajımızın iki katı da kapalı. Çok büyük sıkıntı var şuanda” diye konuştu.
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