Trabzon’da meydana gelen 100’ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı

Trabzon’da özellikle son 2 ayda hava sıcaklığının artması yüksek kesimlerdeki karların hızla erimesi sonucu 100’ün üzerinde heyelan meydana gelirken, bu heyelanlar sonucu can kaybı yaşanmadı.

Yamaç eğiliminin ve killi kayaçların fazla olması nedeniyle Türkiye’de en çok heyelanın yaşandığı illerden biri olan Trabzon’da bir ayda 100’ün üzerinde heyelan meydana gelirken riskli görülen 30 kadar ev boşaltıldı. Heyelan sonucu zarar gören evlerin yanı sıra tarım alanları ile yollar zarar görürken konuyla ilgili hasar tespit raporları hazırlandı.

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü heyelan etütlerini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bina hasar tespiti, Defterdarlık da evde zarar gören eşyalarla ilgili tespit yaparak hazırlanan raporlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderildi.