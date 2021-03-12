Trabzon’da fırtına

Trabzon’da etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar dolgu sahasındaki toprağı denize çekince sahil çamura bulandı. Fırtına nedeniyle de küçük balıkçı tekneleri denize açılamayınca balık hali en sakin günlerinden birini yaşadı.

Saatteki hızı yaklaşık 50 km’yi bulan rüzgar ve fırtına Trabzon’da bugün sabah saatlerinden itibaren hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar Beşirli dolgu sahasındaki toprağı denize çekince Trabzon sahilleri çamura bulandı. Fırtına nedeniyle de küçük balıkçı tekneleri denize açılamadı.

"Böyle bir havada teknem batmıştı"

30 yıldır Trabzon açıklarında küçük balıkçı teknesi ile denize açılan Cüneyt Pembeoğlu, bugün havanın kendileri için kötü olduğunu söyledi. Pembeoğlu "Fırtına baya bir sert bu bizim için olumsuz bir durum. Mecburen teknemizin yanında bulunmak zorunda kalıyoruz. Bu hava da denize çıkmamız mümkün değil. Büyük tekneler bile bekliyor. Aşırı derece olan fırtına diyebiliriz buna. Tekneyi limana bağladık, yerini sağlamlaştırdık. İnşallah bir şey olmayacak ara ara yanına gidip geleceğiz. 2005 yılında böyle bir havada teknem batmıştı. O zaman eski limandaydık ve yine böyle bir hava vardı ve teknemin battığını biliyorum" dedi.

Öte yandan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılmayınca tezgahların bir çoğu boş kaldı. Balıkçı Gökmen Aydın, havanın sert olmasından dolayı balığın hale az geldiğini belirterek, "Rüzgar nedeniyle akşamdan çıkanlar çıktı ama sabah çıkacak olanlar çıkamadı" ifadelerini kullandı.

Trabzon Balık halinde ise tezgahlarda hamsi bulunmazken, istavrit 30 TL, Mezgit boyuna göre 40,50 ve 60 TL fiyatlarından satılırken, barbon 35 TL, Sargan 50 TL, Somon 35 TL ve Levrek ise 60 TL’den satılıyor.