banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarına zam kapıda!
Akaryakıt fiyatlarına zam kapıda!
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı
350 yıllık çınar ağacında Allah lafzı
350 yıllık çınar ağacında Allah lafzı
Kerem Kamal:
Kerem Kamal: "Dünya şampiyonu olma sözü veriyorum"

Trabzon’da dere yataklarında 446 ev sel ve taşkın riski altında

Trabzon’da hava sıcaklarının artmasıyla sonucu eriyen kat kütleleri toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Kar kütlelerinin erimesiyle derelerde de su seviyesi yükselince gözler bu sefer dere yataklarındaki evlere çevrildi. Dere yataklarındaki yapılaşma ile dikkati üzerine çeken Trabzon’da 446 ev için sel ve taşkın riski onayı verildi.

Çevre 04.04.2022, 11:17
Trabzon’da dere yataklarında 446 ev sel ve taşkın riski altında

Trabzon’da hava sıcaklarının artmasıyla sonucu eriyen kat kütleleri toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Kar kütlelerinin erimesiyle derelerde de su seviyesi yükselince gözler bu sefer dere yataklarındaki evlere çevrildi. Dere yataklarındaki yapılaşma ile dikkati üzerine çeken Trabzon’da 446 ev için sel ve taşkın riski onayı verildi.

Hava sıcaklığının 20 derecelerin üzerine çıktığı Trabzon’da karların erimesi ilde dere yataklarında yaşanacak tehlikeyi tekrar gündeme getirdi. Son günlerde özellikle yüksek kesimlerde yaklaşık 100 farklı noktada yaşanan toprak kayması vatandaşları endişelendirdi. Bazı evler yaşanan toprak kaymaları sonucu tedbir amaçlı boşaltılırken, gözler bu sefer su seviyesinin yükseldiği derelere çevrildi. Dere yatağındaki yapılaşması ile dikkat çeken Trabzon’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce dere yataklarında taşkın ve sel riski altında bulunan yapılar tespit edildi. Kentte 446 yapının tehlike altında olduğunu tespit edilirken, riskli yapının en fazla olduğu bölgenin 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybettiği 2 kişinin de kaybolduğu Araklı ilçesinde olduğu belirlendi.

Trabzon’da Akçaabat ilçesinde 50, Araklı ilçesinde 95, Arsin ilçesinde 28, Beşikdüzü ilçesinde 2, Çarşıbaşı ilçesinde 2, Çaykara ilçesinde 33, Dernekpazarı ilçesinde 1, Düzköy ilçesinde 1, Hayrat ilçesinde 15, Köprübaşı ilçesinde 7, Maçka ilçesinde 49, Ortahisar ilçesinde 48, Of ilçesinde 6, Sürmene ilçesinde 19, Şalpazarı ilçesinde 23, Tonya ilçesinde 5, Vakfıkebir ilçesinde 7 ve Yomra ilçesinde 55 ev olmak üzere 446 yapının sel ve taşkın riski taşıdığı tespit edildi.

Prof. Dr. Osman Bektaş: “Risk devamlı büyüyor”

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sahil kesiminde ilçelerin dere yataklarına kurulduğuna dikkat çekti. Bektaş, “Jeolojik faktörleri iyi değerlendirip yasa ve yönetmenliklerimizi yaptıktan sonra o yönetmenliklere tam olarak bağlı kalmamız lazım. Aksi takdirde bu mümkün değildir. Bir taraftan bölgenin artan nüfusu buna bağlı olarak gelişen bir şehirleşme var. Bu şehirleşme ister istemez yer talebinde bulunuyor. Bu yer talebi Doğu Karadeniz Dağları da denize doğru dik indiği için yer oldukça kısıtlı. Bunun üzerine gözler dere yataklarına çevriliyor. Düz dere yatakları şehirleşme açısından son derece önemli uygun yerler. Sahil kesimlerinde zaten önemli ilçelerimiz, illerimiz hep dere yataklarının üzerinde kurulmuştur. Eskiden insanlar su nerde ise oraya gidip yerleşmiştir. Ancak suyu veya heyelanı veya doğal afetleri artık bugün çok iyi yönetmemiz gerekir. Niçin? Çünkü risk faktörü sürekli artıyor. Olabilecek olan bir heyelan veya sel karşısında yaşanacak can ve mal kaybıdır risk budur. Heyelan tehlikesi geçmişte de vardı bugün de var. Değişen hiçbir şey yok aynı tehlike geçmişte de vardı bugünde var. Değişen ne var? Risk devamlı büyüyor. Çünkü can ve mal kaybı sürekli artıyor. Nüfus sürekli artıyor yapılaşma sürekli artıyor. En son yaşadığımız Dereli’deki olayda dere yataklarına yaptığımız binalar orada yaşayan insanların fazla olması nedeniyle risk arttı ve can ve mal kaybı arttı. Aynı felaket bundan 100 sene önce yaşanmış olsaydı can ve mal kaybı olmayacaktı veyahut ta çok az olacaktı. Yani riskle tehlike arasındaki fark bu” dedi.

Milletvekili Cora: “Dere yataklarında dönüşüm projesini hayata geçirmek istiyoruz”

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise dere yataklarında dönüşüm projesini hayata geçirmek istediklerini dile getirerek, “Karadeniz bölgesi özellikle sel ve heyelanlarla sınav veren afatı bu şekilde yaşayan bir bölgedir. Bu manada bölgemizde çok acı olaylara tanıklık ettik. Geçtiğimiz yıllarda Dereli, Kastamonu’da Bozkurt ilçesi bizim bölgemize baktığımızda Köprübaşı ilçemizde Beşköy felaketini Değirmendere, Of, heyelanlarına tanıklık etmiş bir bölgeyiz. Dolayısıyla dere yataklarına şu anda yapılan yapılar her şeyden evvel zaten ruhsatsız. Yapılmaması yönünde büyük bir müeyyidelerimiz, takibimiz var. Bu konuda bir hassasiyetimiz var. Artık bunu takip hassasiyetten öte bir dönüşüm yoluna geçmemiz gerekiyor. Dere ıslah projelerinin yanı sıra bir de dere kenarlarında bulunan yerleşim alanlarında kentsel dönüşümler gerçekleştirip bir daha afatlar yaşandığında zayiatlarımızı en düşük seviyede tutmamız gerekiyor. Bundan sonra da afatlar olacaktır. Dere ıslahlarıyla bir şekilde afatın derecesini şiddetini azaltıyoruz. Şiddeti azaltılmış olmasına rağmen dere kenarlarındaki mücavir saha içerisinde dere yataklarındaki yerleşim alanları daha az zarar görmesi içinde buralarda dönüşüm projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Bu ekonomiyle alakalı bir durumdur çok büyük bir ekonomik külfettir. Ama aynı zamanda da aslına baktığımız zaman önemli bir geleceğin ekonomisine de bir katkıdır. Bir sel afat olduğunda bir yere bir milyar para harcıyoruz oysa afat olmadan önce belki 500 milyon lira para harcasak onu bu şekilde değerlendirdiğimizde katkı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdiden tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Aldıklarımız var attığımız adımlar var dönüşümlerimiz var daha hızlandırılmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
11°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
İmsak 05:08
Güneş 06:36
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Beşiktaş 31 47
8. Hatayspor 30 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 28 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22