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Trabzon’da çöken istinat duvarı paniğe neden oldu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde inşaatı devam eden bir deponun inşaatı sırasında üst kısmında bulunan sitenin istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Yaşanan çökme nedeni ile büyük korku ve panik yaşanırken, çöken istinat duvarı nedeniyle 2 binanın tedbir amaçlı boşaltılacağı öğrenildi.

Çevre 19.03.2022, 16:27
Trabzon’da çöken istinat duvarı paniğe neden oldu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde inşaatı devam eden bir deponun inşaatı sırasında üst kısmında bulunan sitenin istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Yaşanan çökme nedeni ile büyük korku ve panik yaşanırken, çöken istinat duvarı nedeniyle 2 binanın tedbir amaçlı boşaltılacağı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Dekor Sokak’ta öğle saatlerinde 5 bloktan oluşan Çiçek Apartmanları’nın arka kısmında yapımı devam eden özel bir şirkete ait deponun inşası sırasında mevcut apartmanların istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle büyük korku ve panik yaşanırken, olay yerine AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri gelerek tedbir aldı. Çiçek Apartmanları’nda kalan Kenan Kayıkçı, yaptığı açıklamada “Buradan birden duvar çöktü. Burası 40 yıllık duvardı. Şuana kadar herhangi bir sorun yaşanmamıştı. Depo inşası yapılırken, istinat duvarı çüktü” derken, AFAD ekiplerinin gerekli incelemelerin ardından C ve D bloklarının tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verdikleri öğrenildi.

Öte yandan dün akşam da 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi’nde bölgede etkili olan kar yağışı sonrası dik yamaçtan kopan kayalar, 10 katlı 2 apartmanın bulunduğu Duru Sitesi’nin bahçesine düştü. 2 büyük kaya park halindeki 3 otomobile hasar verirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu.

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