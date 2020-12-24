Trabzon’da 102 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon’da dün başlayan kar yağışı nedeniyle 102 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile birlikte şehir genelinde kar ve buzla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dün gece saatlerinde orta ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Araklı, Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçeleri yoğunlukta olmak üzere ilçelerde 102 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Orta ve yüksek kesimlerdeki mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesi başta olmak üzere ilçe merkezlerinde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, mahalle yollarını ulaşıma açma çalışmalarına günün ilk ışıkları ile başlandığı belirtilerek, "Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, dün gece itibarıyla şehrimizin orta ve yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası kapanan yollara ivedilikle müdahale etmiştir. İlçe belediyelerimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz. Kar yağışının sabah saatlerinde kesilmesi ile birlikte 102 mahallemizde yol açma çalışmalarımız hassasiyetle devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.