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Trabzon, TOKİ iftarında bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Trabzon’da iftar programı düzenlendi.

Çevre 25.04.2022, 16:05
Trabzon, TOKİ iftarında bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Trabzon’da iftar programı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Trabzon Ortahisar Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin şantiyesinde iftar programı gerçekleştirildi.

İftar programına TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şantiyede çalışan işçiler ve ilgili bürokratlar katıldı.

İftar sonrası yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yapan TOKİ Başkanı Bulut, "Toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı, sevgi bağlarının ve manevi duyguların güçlü olduğu Trabzon’a hizmet etmenin de büyük bir manevi huzuru vardır" dedi.

TOKİ olarak; sosyal konuttan, kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden stadyuma, hükümet konaklarından okullara kadar Trabzon’a birçok hizmeti kazandırdıklarını ifade eden Bulut, Trabzon’un yıllardır kanayan yarası olan, aynı zamanda tarihi açıdan önemi büyük Çömlekçi Mahallesini Trabzon’a yakışır bir tasarımla şehrin önemli lokasyonlarından biri haline getireceklerini söyledi.

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi veren Bulut, şunları aktardı:

"Birinci etapta başlattığımız 106 konut, 20 dükkan ile otopark inşaatı devam ederken, ikinci etabın çalışmalarına da başladık. 34 adet yöresel mimariyi ihtiva eden tescilli yapıları, ticari alanları, konutları, parkları, dükkanları ile burayı Trabzon’a yakışır siluetle bir yaşam merkezine dönüştüreceğiz. Bu aşamada proje çalışmaları hızla devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür eden Bulut, konuşmasının devamında "Özellikle Bakanlarımızın, Valimizin, AK Parti Trabzon Milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, AK Parti İl Başkanımızın, İlçe Belediye Başkanlarımızın ve AK Parti İlçe Başkanlarımızın, büyük bir emeği ve katkısı vardır. Bu vesileyle, huzurlarınızda onlara şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"İnanıyorum ki; Trabzon güçlendikçe Türkiye’de güçlenecektir” diyen Bulut, "Trabzonlular olarak birlik ve beraberlik içinde; birlikten kuvvet doğar prensibiyle, gönüllere, vicdanlara dokunmaya; yardıma muhtaçların, mazlumların, doğrunun ve hakkın yanında durmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Sonuna yaklaşılan Ramazan’ı Şerif’in ve bir hafta sonra idrak edilecek Ramazan Bayramının ülkeye millete huzur, bereket, birlik ve beraberlik getirmesini temenni eden Bulut, “Bu yatırımlarda büyük payı olan işçi kardeşlerimin emeklerine teşekkür ederim, Allah sofralarımızın bereketini artırsın, oruçlarımızı kabul etsin" diye konuştu.

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