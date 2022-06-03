Toz fırtınası Bartın’da etkili oldu

Yurdun birçok noktasında görülen toz fırtınası Batı Karadeniz illerinde de etkili oldu. Karadeniz’e kıyı kentlerden Bartın’da otomobiller toz ve çamur tabakasıyla kaplandı.

Suriye üzerinden gelen toz fırtınası Batı Karadeniz illerinde de etkili oldu. Karadeniz’e kıyı illerden Bartın’da park halindeki araçların üzerleri toz tabakasıyla kaplandı.

Sabah saatlerinde araçlarının yanına giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.