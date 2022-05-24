Toz bulutu Cizre’yi etkisi altına Aldı

Irak tarafından gelen toz bulutu Şırnak’ın Cizre ilçesini etkisi altına aldı.

Yaklaşık bir haftadır Irak’ta etkili olan kum fırtınası Şırnak merkez, Silopi, İdil ilçesinden sonra Cizre’yi de etkisi altına aldı. Cizre, Irak tarafından gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı. Sabaha karşı aniden tüm Cizre’yi etkisi altına alan toz bulutu nedeniyle gündüz geceye döndü, vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin pencerelerini kapatıp ışıklarını açarak ortamı aydınlatmaya çalıştı. Toz bulutunun büyük ölçüde etkisini gösterdiği ilçe merkezinde görüş mesafesinin düşmesi ile birlikte araç sürücüleri kazaya neden olmamak için hız limitlerini düşürüp araç farlarını yakarak yollarına devam etti. Yetkililer belediye vasıtasıyla yaşlı, küçük ve astım hastalarının dışarıda gezmemeleri yönünde uyarı anonsu yaptı. İlçeyi etkisi altına alan kum fırtınası nedeni ile pandemi sonrası maske kullanmayan vatandaşlar tozdan etkilenmemek için uzun bir aradan sonra maske takmak zorunda kaldı.

Cizre’de sabah saatlerinde etkisi altına alan toz bulutu hala dağılmazken ara ara kırmızımsı renkte yağmur yağmaya başladı.