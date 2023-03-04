Toz bulutu Adıyaman’ı esir aldı

Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı.

Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu depremde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman’ı etkisi altına aldı. Şehrin üzerini kaplayan toz bulutu, görüş mesafesinin de düşmesine neden oldu. Yetkililer, solunum güçlüğü çeken vatandaşların maske kullanması uyarısında bulundu.