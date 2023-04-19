Torul Baraj ‘Çöplüğü’nde yine aynı görüntü

Gümüşhane’deki Torul Baraj Gölü’nde her bahar ve yaz mevsiminde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan atıklar çöp adaları oluşturdu. Çevre sakinleri her yıl yaşanan kirliliğe çözüm istedi.

Gümüşhane’nin Vauk Dağı’ndan doğarak il merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerini derin vadiler oluşturarak aşan, Giresun’un Doğankent ilçesinden Tirebolu’ya ulaşarak 160 kilometre sonra Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla yapılan Torul Barajı son yıllarda çevre kirliliğiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Harşit çayına kaynağından, geçtiği tüm yerleşim yerlerine varana kadar bilinçsiz şahıslar tarafından atılan çöpler, yağmur yağışlarıyla birlikte Torul Baraj Gölüne taşınıyor. Bahar ve yaz aylarında su seviyesi en üst noktaya ulaşan gölde çöpler, tarım arazileri, bahçeler ve koyları doldururken göl yüzeyinde çöp adaları yüzüyor.

Özellikle Torul ilçesinin Çamlıca ve Köprübaşı Mahallesini etkileyen olay çevre felaketi boyutlarına ulaşırken mahalle sakinleri kirliliğe çözüm istiyor.

“İnsanlarımız dereye çöp atmasın”

Bölgede her yıl aynı sorunun yaşandığını dile getiren Nihat Öztekin, “ Baraj buraya yapıldı yapılalı çöpler buraya geliyor. Belediye bazı zamanlarda temizletti ama bu sene ne olur bilmiyorum. Kenarlara doğru birikiyor, baraj çekildikten sonra bütün pislik zemine çöküyor. Temizlik olmasını kim istemez tabi ki temizlenmesini istiyoruz. Bu çöpleri yukarıda duran adamlar atıyor sel geldiği zaman bunların hepsini buraya getiriyorlar. Belediye zaten dereye çöp atmanın yasak olduğunu söylüyor, insanlarımız hiçbir zaman temizlikten ayrılmasın dereye çöp atmasın özellikle plastik atıkları” dedi.