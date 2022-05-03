Tortum Şelalesi bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte yerli turistler, Asya ile Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi’ne akın etti.

Uzundere’de bulunan, dünyanın 3’üncü, Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi, UNESCO dünya miras listesine aday gösterildi. Yılda 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelale, hava sıcaklığının artması ve korona virüs tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Ramazan Bayramı’nda ilgi odağı haline geldi.

Tortum Şelalesini ziyaret eden vatandaşlar, “Bayram tatilini fırsat bilerek buraya geldik. Çok güzel şelale. Herkesi buraya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

1700’lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı’nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte. Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturduğu Tortum Şelalesi, her sene yerli ve yabancı turist akınına uğruyor.