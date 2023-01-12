Torosların eteğine düşen kar, yayla sakinlerini sevindirdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Torosların eteklerine düşen kar yağışı, yöre sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Kumluca ilçesine bağlı Kuzca Mahallesi Söğüt Cuması Yaylasında yağan kar mahalle halkının sevinç kaynağı oldu. Salı günü öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, Çarşamba akşamı yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur, "Çarşamba yani dün akşam Söğüt Cuması yaylasında kar yağışı başladı. Çok mutlu olduk. Toroslarda hala kar yoktu. Kar demek su demek. Kar demek bereket demek. Yaklaşık 5 cm kar yağdı. İnşallah gerisi gelir" dedi.