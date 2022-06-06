Toprak Dede’nin "sabır çiçeği" 40 yıl sonra açtı

Yalova’daki Karaca Arboretumu’na TEMA Vakfı kurucusu merhum Hayrettin Karaca tarafından dikilen ve ’sabır çiçeği’ olarak da bilinen agave 40 yıl sonra açtı.

Binlerce ağaç ve bitkiye ev sahipliği yapan Karaca Arboretum’da uzun yıllardır açması beklenen agave 40 sene sonra çiçeğini gösterdi. 4-5 metre boy atarak adeta bir ağaca düşen agave görüntüsüyle büyüledi. Karaca Arboretum Vakıfı Yönetim Kurulu Başkanı Yeşne Karaca İren, sabır çiçeği olarak da bilinen agave bitkisini büyükbabası Hayrettin Karaca tarafından dikildiğini söyledi.

Toprak Dede çiçeğini göremedi

’Toprak Dede’ olarak da bilinen Karaca’nın, Güney ve Orta Amerika’ya özgü bu bitkinin açtığını göremeden vefat ettiğini söylene İren, şöyle konuştu:

“Bunun özelliği ömrü hayatında tek bir kere çiçek açması, yaklaşık 40-60 seneyi buluyor. Ne yazık ki büyükbabama bu çiçeğin açtığını görmek nasip olmadı. Çünkü 40 yaşındalar. Arkada bir küçük örneği daha var birkaç ay önce çiçeğini açtı ve bitkiyle beraber öldü. Aslında ölüsünü de biz muhafaza edip teşhir ediyoruz, gösteriyoruz. Şurup da elde ediliyor, çok yaygın olarak sanayide de kullanılıyor, dekoratif olarak da kullanılıyor bahçelerde. Üzücü olan bütün ömrünü bu görmüş olduğunuz çiçeği üretmek üzere harcıyor. Çok güçlü bir bitki genellikle sıcak iklim seviyor. Kolay yetişiyor, kökten de türetebilirsiniz.”

“Bir dahaki çiçek açışını göremeyeceğim”

Bitkinin sürgün atarak çoğaldığını anlatan İren, bir dahaki çiçeği görmek için 40-50 sene beklemek zorunda kalacaklarını dile getirerek, “Bir dahaki çiçek açışını göremeyeceğim. Bundan sonra gelen jenerasyon çiçek açtığını görecek” dedi. İren, çiçeğini açan bitkinin birkaç ay içinde kurumaya başladığını ifade etti.