Toplamda 61 iskele yıkıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2022 yılından bu yana kaçak ve ruhsatsız 61 iskele yıkıldı. Kaçak ve ruhsatız olduğu belirlenen 22 iskele sezon sonunda yıkılacak.

Bodrum Belediyesi kaçak olarak yapılan ve özel tekneler tarafından kullanılan iskeleler için yıkım çalışması başlatmıştı. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 3621 sayılı kıyı kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde, sahillerde bulunan kaçak iskelelerin yıkımı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan ülke genelinde tüm kıyı bandında uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre rekreatif amaçlı iskeleler için başlatılan denetimler, denize girmenin mümkün olduğu kumluk ve çakıllık kıyı alanlarında bulunan tüm iskeleleri kapsıyor.

61 iskele yıkıldı

2022 yılı başından bu yana kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen Gümbet Mahallesi’nde 46, Bitez Mahallesi’nde 10 ve Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde 5 olmak üzere toplamda 61 kaçak iskelenin yıkıldığı bildirildi.

Turizm sezonunun başlamasıyla yıkımlar sona erdi. Göltürkbükü Mahallesi’nde 20, Yahşi Mahallesi’nde 2 olmak üzere 22 kaçak iskelenin yıkımının sezon sonunda yapılacağı kaydedildi.