Tonga açıklarında Büyük Okyanus’ta 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Büyük Okyanus’ta yer alan ada ülkesi Tonga açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün Niuatoputapu Ada’sındaki Hihifo köyünün 108 kilometre kuzeydoğusunda 36 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.