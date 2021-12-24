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TOKİ’den Uşak’a 2 milyar TL’lik yatırım

Uşak’ta Karaağaç Mahallesi’nde bulunan TOKİ evleri için konut belirleme kurası düzenlendi. Düzenlenen kura çekiminde açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Uşak için toplamda 2 buçuk milyar TL’lik yatırım yaptıklarını belirtti.

Çevre 24.12.2021, 14:27
TOKİ’den Uşak’a 2 milyar TL’lik yatırım

Uşak’ta Karaağaç Mahallesi’nde bulunan TOKİ evleri için konut belirleme kurası düzenlendi. Düzenlenen kura çekiminde açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Uşak için toplamda 2 buçuk milyar TL’lik yatırım yaptıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Uşak Merkez Karaağaç’ta inşası devam eden konutlar için konut belirleme kurası gerçekleşti. Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekimine TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul katıldı. Toplamda 507 adet 2 artı 1 ve 222 adet 3 artı 1 evlerin kura çekimi öncesinde kürsüye gelerek konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşaklı vatandaşlara sunulan bu imkanlar için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı ve ekibine teşekkür etti. TOKİ bölgesinin Anıttepe olarak adlandırılmasını da öneren Başkan Mehmet Çakın, kentin kalkınması maksatlı bir çok projeye imza attıklarını da dile getirerek vatandaşların da nitelikli konutlarda yaşayabilmeleri için çeşitli imar planları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uşak’a 2 buçuk milyar TL’lik yatırım

Kura çekimi öncesinde kürsüye gelerek konuşma yapan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın önerisini geri çevirmeyerek konutların adını “Anıttepe” olacağını belirtti. Uşak’ın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ömer Bulut, toplu konut ihalesi olarak sosyal konuttan kentsel dönüşüme, sanayi sitelerinden hastaneye, okuldan millet bahçesine kadar bir çok projeyi hayata geçirerek biten ve devam eden projelerle birlikte Uşak’a 2 buçuk milyar TL’lik yatırım yapıldığını söyledi. Sözlerine devam eden Bulut, “Türkiye genelinde başlattığımız önemli kentsel dönüşüm projelerinden birini de Uşak ilimizde gerçekleştirdik. Sosyal konut kapsamında Uşak’a toplam 5 bin 372 konut yaptık. Bu konutların 4 bin 300’ü bitirilmiş olup vatandaşlarımıza teslim edilmiştir” dedi.

Bugün konut belirleme kurası çekilen 729 konut ile birlikte toplamda bin 81 konutun inşaatının da devam ettiğini sözlerine eklen Başkan Ömer Bulut konutlar hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyelerince kuralar çekilirken kurada çıkan vatandaşlara “Hayırlı olsun” dilekleri iletildi.

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