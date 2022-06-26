TOKİ’den Gaziantep’ yeni 2 bin 429 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gaziantep’te 2 bin 429 yeni konutun ihalesi temmuz ayında yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), inşa ettiği sosyal konutlar, okullar, stadyum, camiler, ticaret merkezleri ve diğer donatılar Gaziantep’in geleceğini inşa ediyor. TOKİ tarafından dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için son 20 yılda Gaziantep’te 26 bin 512 konut yapıldı.

Kuzeyşehir Projesi

Gaziantep’te sosyal konut alanında Türkiye’nin en büyük konut projelerden biri olan Kuzeyşehir projesini hayata geçiren TOKİ, yapımını tamamladığı konutların anahtarını vatandaşlara teslim etti. Yaşamın başladığı kuzey şehirde vatandaşların eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veriliyor. 2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenen kuzey şehir projesinde yaklaşık 250 bin kişi yaşayacak ve toplamda 50 bin konut inşa edilecek.

Yatay mimarili konutlar

Proje çerçevesinde yeni inşa edilecek konutların ihale tarihi alındı. Şehitkamil ilçesinde 4 etap halinde yapılacak yeni 2 bin 429 konut yatay mimarili ve yöresel unsurları taşıyacak.

İhaleleri yapılacak konutların tarihleri ise şu şekilde; 541 konutun ihalesi 25 Temmuz’da, 587 konutun ihalesi 26 Temmuz’da, 675 konutun ihalesi 27 Temmuz’da, 626 konutun ihalesi de 28 Temmuz’da yapılacak.

Yeni konut projeleriyle çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, yeşil alanları ve esnafla vatandaşların bir arada olduğu mahalle kültürünü yaşatan, yeni yaşam alanları oluşacak.

Millet Bahçesinin ikinci etabı başlayacak

TOKİ tarafından Gaziantep’te yapımına başlanan millet bahçesinin yapımı hızla devam ediyor. Kentin merkezinde yer alacak ve vatandaşların kolayca ulaşabileceği Gaziantep Millet bahçesinde çarşılar, gezinti yolları ve çim alanları yer alacak. Millet bahçesinin ikinci etabının ihalesi ise 9 Ağustos’ta gerçekleşecek. Bitki ve peyzajı ile Gaziantep şehrine yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi yeşiliyle, dinlenme alanları ile doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

TOKİ’den Gaziantep’e her alanda yatırım

Yaptığı yatırımlar ile şehirlerin geleceğini inşa eden TOKİ, Gaziantep’te her alanda yatırım yapıyor. Şehirde UEFA standartlarında 33 bin seyirci kapasiteli, bin 117 araçlık otoparkı ve locaları bulunan stadyum inşa etti. Gaziantep’i 2023’ün Türkiye’sine hazırlayan ve geleceğin Gaziantep’ini güvenle inşa eden TOKİ, kentte 25 okul, 1 hastane, 3 sağlık ocağı, 19 cami, 19 ticaret merkezi, 3 kamu hizmet binası ve 2 spor salonunun yapımını da tamamladı.