Tokat’ta yaylalar beyaza büründü

Tokat’ın yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Tokat’ta aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimler yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte yaylalar beyaza büründü. Reşadiye ilçesinde karla kaplı yaylalarda otlayan koyunlar eşsiz doğa manzarası ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen Hasanşeyh Gölet’in de ise oluşan doğa manzarası adeta görsel şölen sundu. Tokat-Sivas kara yolu üzerinde bulunan bin 650 rakımlı Çamlıbel geçidi de kar yağışından nasibini aldı.