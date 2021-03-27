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Tokat’ta karla karışık yağmur

Tokat’ta, mart ayının son günlerinde karla karışık yağmur yağışı görenleri şaşırttı.

Çevre 27.03.2021, 16:32
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Tokat’ta karla karışık yağmur

Tokat’ta, mart ayının son günlerinde karla karışık yağmur yağışı görenleri şaşırttı.

Tokat’ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yerini karla karışık yağmura bıraktı. Meteorolojik verilere göre sulusepken olduğu öğrenilen yağış kısa süreli etkili oldu. Mahlep tanesi büyüklüğünde yağan sulusepken yağışının ardından araçların üzeri beyaza büründü. Esnaf Turgay Erol, Mart ayının son günlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini yaşamaya devam ettiklerini kaydetti. Kar tanesinin biraz büyük yağan ve düştüğü yerde zıplayan yağışın sulusepken yağışı olduğunu öğrendiklerini belirten Erol, yere düşen tanelerin kısa sürede erdiğini söyledi.
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