Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat-Sivas karayolunda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tokat’ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle birçok ağır tonajlı araç yolda kaldı. Yatmış mevkiinde ise kar sürgünü etkili oldu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.