Tokat’ta hava ulaşımına rüzgar engeli

Tokat’ta rüzgarlı hava nedeniyle iniş yapamayan uçak, Samsun Havalimanına yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Tokat seferini yapan THY’na ait TK 2582 sefer sayılı uçak rüzgar nedeni ile Tokat Havalimanına iniş yapamadı. Uçak, Samsun Çarşamba Havalimanına iniş yaptı. Yolcuların tahsis edilecek olan otobüslerle Tokat’a gönderileceği öğrenildi. Tokat’tan İstanbul’a gidecek olan yolcular ise çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi.