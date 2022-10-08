Tokat’ta dolu yağışı

Tokat’ta gök gürültülü havanın ardından dolu yağışı kısa süreli etkili oldu.

Kent merkezinde dolu yağışına yakalanan vatandaşlar kendilerini koruyacak yer aradı. Gök gürültüsü ile birlikte başlayan dolu yağışı kısa sürdü. Nohut tanesi büyüklüğünde yağan dolu yerini yağmura bıraktı. Kısa süreli yağmur yağışı yağışının ardından hava normale döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağmur yağışının Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara’nın kuzeyi ve Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.