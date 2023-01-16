Tokat’ta 5 asırlık çınar ağacı koruma altına alındı

Tokat’ta, Osmanlı Dönemi’nde dikildiği tahmin edilen 5 asırlık çınar ağacı koruma altına alındı.

Eski Çocuk Esirgeme Yurdu bahçesinde, uzun yıllar yetim çocukların gölgesinde büyüdüğü çınar ağacı dikkat çekiyor. Yaklaşık 19 metre yüksekliğindeki ağacın çapı, 8 metre 20 santimetre olarak belirlendi. Yurdun yıkılmasının ardından Aile Sosyal Hizmetler binası yapılan alanda, çınar ağacı korumaya alındı. Asırlık ağacın, Osmanlı Dönemi’nde bakır kalhanesinin olduğu alana dikildiği tahmin ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Tokat İl Müdürü Mahmut Özdemir, hizmet binası yapılırken, yaklaşık olarak 493 yıllık olan çınar ağacının korunacak şekilde planlandığını söyledi. Özdemir, "Asırlık çınar ağacı koruma altına alınmak suretiyle tescillenmiş bulunmaktadır. Kalhaneden kalma su tahliye kanalının olduğu bölgede bulunan çınar ağacımızı gelecek nesillere aktarmak adına koruma altına alındı" dedi.