Tokat’ta 4.0’lık depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde depremin ardından 4 artçı sarsıntı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 10.02’de ve 12.37 kilometre derinlikte gerçekleşti. Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 4.0 büyülüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi. Depremin ardından Niksar’da 2.0, 2.2 ile 3.5 Erbaa ilçesinde 2.2 büyüklüğünde 4 artçı sarsıntı meydana geldi. Tokat Valisi Ozan Balcı, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını söyledi. Bölgeden yapılan incelmelerde şuana kadar bir olumsuzluğa rastlanamadığını ifade eden Vali Balcı, AFAD ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.