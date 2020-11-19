Tokat’a mevsimin ilk karı yağdı

Tokat’ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Tokat’ta günün ilk ışıkları ile birlikte yaylalarda yaşayanlar beyaz örtü ile karşılaştı. Reşadiye ilçesine bağlı Halaçlı köyü ile Başçiftlik ilçesine yılın ilk karı yağdı. Yağışın başlamasıyla birlikte vatandaşlar kar yağışını sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyurdu. Başçiftlik kayak merkezi de karla kaplandı. Kar yağışı sezona erken başlamak isteyen kayakçıları sevindirdi.