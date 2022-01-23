Tokat-Sivas karayolunda ulaşıma kar engeli

Tokat-Sivas karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Tokat-Sivas il sınırında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesi’nde yoğun kar yağışı etkili oldu. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölge trafik ekipleri Çamlıbel beldesinde ağır tonajlı araçların yanı sıra otomobillerin de yola çıkmasına izin vermezken, bölge karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesinin ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor. Yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma yürütülürken, bölgede bekletilen araçlara AFAD ve Kızılay ekipleri kumanya dağıtımı yaptı.

Öte yandan il genelinde kar yağışı nedeniyle 213 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.