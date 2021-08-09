Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Tokat’a yapılan Tokat Niksar Sorhun Barajı tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tokat’a yapılan yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tokat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

Ülke ekonomisine 2 milyon 132 bin 289 TL katkı sağlanması hedefleniyor

Bu kapsamda Tokat Niksar Sorhun Barajının tamamlandığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Tokat ilimizde bir barajı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Sorhun Barajı, Tokat iline bağlı Niksar İlçesi Sorhun Köyünün 500 metre güneydoğusunda, Çorak Deresi üzerinde bulunmakta olup, barajın temelden yüksekliği 31,50 metredir. 576 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip barajda depolanacak su ile 1.260 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Tokat Sorhun Barajı sayesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 132 bin 289 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Barajının Tokat’a hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.