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Tokat Kalesi Kaya Düşmesi Önlem Projesi tamamlandı

Tokat Kalesi Kaya Düşmesi Önlem Projesi ile mevcut yapıların yıkılmadan kültürel ve sosyal açıdan tekrar yaşanılabilir hale gelmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin korunması sağlandı.

Çevre 19.10.2021, 15:17
Tokat Kalesi Kaya Düşmesi Önlem Projesi tamamlandı

Tokat Kalesi Kaya Düşmesi Önlem Projesi ile mevcut yapıların yıkılmadan kültürel ve sosyal açıdan tekrar yaşanılabilir hale gelmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin korunması sağlandı.

Tarihi ve kültürel dokusuyla Tokat kalesi eteklerinde yer alan Camikebir Mahallesi 1965 yılından bu yana kaya düşme tehlikesi altındaydı. Bölgede yapılan jeolojik ve jeoteknik çalışmalar sonucunda mahalledeki konutların nakli yerine düşme tehlikesi arz eden kayaların ıslah edilmesinin daha ekonomik ve uygulanabilir olduğuna karar verildi. Tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla AFAD Başkanlık ve Tokat İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda 2018 yılında kaya ıslah projesi geliştirildi.

Bu ay tamamlanan “Tokat Kalesi Kaya Düşmesi Önlem Projesi” kapsamında toplam 796,62 metre uzunluğunda enerji sönümleyici çelik kaya bariyeri ile 7 bin 200 metrekare alan ölçüsünde çelik ağ uygulaması yapıldı.

‘’Bunun gibi sahada risk önleyici proje çalışmalarımız devam edecek. Çünkü, asıl olan afet olmadan, tedbir almak, afet risklerini azaltmak”, ifadesini kullanan AFAD Başkanı Yunus Sezer sözlerine şöyle devam etti.

“Proje ile afet öncesi 1 birimlik yatırımla, olası bir afet sonrası yapılacak iyileştirme faaliyetleri harcamasının önüne geçilerek ekonomiye 8 birimlik katkı sağlanmış oldu.”

“Tokat Kalesi Kaya Düşmesi Önlem Projesi” ile ayrıca mevcut yapıların yıkılmadan kültürel ve sosyal açıdan tekrar yaşanılabilir hale gelmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin korunması da sağlandı.

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