TKİ personeli 1957 Hatıra Ormanı Projesi vesilesiyle bir araya geldi

Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle düzenlediği etkinlikte, TKİ 1957 Hatıra Ormanı Projesi tanıtıldı.

TKİ Genel Müdürlüğünde 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle TKİ yöneticilerinin ve personelin katılımıyla etkinlik düzenlendi. TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, “Hayatına Meşe Kat” sloganıyla TKİ 1957 Hatıra Ormanı Projesi’ni tanıttı. Konferans salonunda düzenlenen programın ardından kurum bahçesindeki serada meşe palamudu fidan dikim etkinliği düzenlendi. Meşe türkülerinin sunulduğu programda konuşan TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, “Bugün daha yeşil bir çevre için yeni bir projeye daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda yıllık 5 bin olmak üzere toplamda 25 bin meşe fidanımızı toprakla buluşturmak için ilk adımlarımızı atıyoruz. Projemizi strateji planımıza da dahil ederek kalıcı hale getiriyoruz. Projemizin en özel yanı, Genel Müdürlüğümüz bahçesinde bulunan 40 yıllık meşe ağaçlarının palamutlarını seramızda fidan haline dönüştürmüş olmamız” dedi.

Son yıllarda kömür ve çevre konularının aynı cümlede kullanılamayacak kadar zıt konular gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, “Bölgenin topografyasını, bitki örtüsünü, yöre halkı ile işbirliği yapılacak alanları en iyi bilen sektörlerden biri madencilik sektörüdür. Bu sektörü daha verimli hale getirmek için TKİ olarak çalışmalarımızı daha akılcı bir üretim ve çevreci bir yaklaşımla sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda teknoloji, ar-ge ve inovasyon ile harmanlıyoruz. Kömürün temizi olmaz diyenlere cevabımız ‘Madenlerimiz de bize emanet, çevremiz de’ oldu. 2022 yılında üretimi tamamlanan maden sahalarımıza geçen yıl 200 hektarlık alana 500 binin üzerinde ağaç diktik” diye konuştu.

“Bu zamana kadar 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk”

Genel müdürlüğün çevre ile alakalı faaliyetlerine de değinen Erdoğan, “Bu zamana kadar 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yıllar önce diktiğimiz fidanlar büyüdü, gelişti, orman oldu. Bu gurur hepimizin. Her zaman dediğimiz gibi bu bizim gelecek nesillere olan gönül borcumuzdur. Geçtiğimiz yıl Çan Linyitleri İşletmeleri Müdürlüğümüzde 300 hektar alanda toplam 800 bin lavanta fidesi dikimi gerçekleştirdik. 36 kişilik üretici ekibe de arıcılık bal kovanı ve arıcılık ekipman seti verdik. Bu projeyle organik lavanta balı üretimini birinci elden desteklemiş ve yerinde istihdam sağlamış olduk. Yöre halkından aldığımız olumlu geri dönüşlerden de son derece mutluyuz” açıklamasında bulundu.

“İç tüketimimizin yaklaşık yüzde 15’ini karşılayacak Güneş Enerji Santrali ve elektrikli araç şarj istasyonuna sahibiz"

Yenilenebilir enerji alanında da kurum olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, “2022 yılında sayın bakanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz Güneş Enerjisi Santrallerimizi genel müdürlük otoparkımıza kurduk. İç tüketimimizin yaklaşık yüzde 15’ini karşılayacak Güneş Enerji Santrali ve elektrikli araç şarj istasyonuna sahibiz. Yine 2022 yılında Ege Linyitleri Müdürlüğü İşletmemizde üretimi tamamlanan maden sahalarımıza 1 mevagatlık GES kurduk. Burada yaklaşık 1 milyon 805 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretimi sağladık. YEK kaynaklı elektrik enerjisi üretimlerinin artmasına yönelik gayretlerimiz sürüyor” dedi.

Çevreci bir madenciliğin her zaman öncelikleri olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bu inançla sizlerin de desteğiyle ülkemizin geleceğine ve gelecek nesillere kalıcı miraslar bırakacağız inşallah. Kadim zamanlardan beri bilgeliğin, gücün ve uzun ömrün sembolü olan meşe fidanlarını toprakla buluşturacağımız 1957 TKİ Hatıra Ormanı Projesi’nin diğer kurumlarımıza da yeni bir bilinç oluşturacağına inanıyorum. Birazdan TKİ 1957 Hatıra Ormanı Projemiz kapsamında toplam 200 meşe fidanını hep birlikte toprakla buluşturacağız. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Etüt, Proje ve Arama Dairesi Başkanlığı ve Kurumsal İletişim Müdürlüğünü kutluyor, şimdiden bu çalışmanın emektarı TKİ Çevre Gönüllülerini gönülden tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Programın ardından TKİ bahçesindeki serada palamut dikim etkinliği düzenlendi ve meşe fidanları etkinliğe katılan personele takdim edildi.