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Tire’de vatandaşlar sık sık su boruların patlamasına ve suların kesilmesine tepkili

İzmir’in Tire ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında sık sık boruların patladığını ve suların kesildiğini ifade eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Çevre 16.08.2021, 16:04
Tire’de vatandaşlar sık sık su boruların patlamasına ve suların kesilmesine tepkili

İzmir’in Tire ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında sık sık boruların patladığını ve suların kesildiğini ifade eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Tire’de kanalizasyon çalışmaları sırasında boruların patlaması vatandaşları isyan ettirdi. Su boşa akarken, saatlerce susuz kalan ilçe halkı da duruma tepki gösterdi. Kazı çalışmalarında dikkatli davranılmadığını, özensiz çalışıldığını öne süren vatandaşlar, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) zaman zaman müdahalelere yetişemediğini söyledi. Vatandaşlar, bu duruma acilen bir çözüm bulunmasını istedi.
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