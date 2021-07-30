TİM'den yanan bölgelerde fidan dikilmesi için seferberlik

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi, gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çevre değerlerini korumayı, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmayı amaç edinen TİM, yangınlarda kaybedilen ormanlık bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için yeşil seferberlik başlattı.

TİM, ihracat ailesini, yangında zarar gören orman bölgelerinde geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaya davet etti.

"Daha yeşil bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan TİM Başkanı İsmail Gülle, son yangınların kendilerini fazlasıyla üzdüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Gelecek nesillere miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmek için ihracatçılarımızı yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz. TİM olarak, 100 bini aşkın ihracatçılarımız adına yeşil büyümeye, yeşil geleceğe odaklanmış cennet vatanımızda ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosferdir. Yeşil vatanımızı yeniden ağaçlandırmak adına başlatmış olduğumuz seferberlikle, yeşil bir Türkiye için geleceğe nefes olacağız."