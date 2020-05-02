Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Tilkinin telef olan domuzla beslenmesi fotokapanla görüntülendi

TİLKİNİN TELEF OLAN DOMUZLA BESLENMESİ FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tilkinin telef olan domuzla beslenmesi fotokapanla görüntülendi

TİLKİNİN TELEF OLAN DOMUZLA BESLENMESİ FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:30
5 Okunma
Tilkinin telef olan domuzla beslenmesi fotokapanla görüntülendi

Erzincan’da aç tilkinin gece saatlerinde telef olan domuzun leşiyle beslenmesi fotokapanla görüntülendi.

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde telef olan domuz ve tilki aynı kadrajda İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından kurulan fotokapanla görüntülendi. 1 gün önce telef olan domuz leşinin yanına gelen tilki, bir süre etrafına bakındıktan sonra kendine ziyafet çekti. Bütün halindeki domuz leşiyle uzun süre karnını doyuran tilki, açlığını giderdikten sonra uzaklaşarak ormanlık arazide gecenin karanlığına karıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsanlar çekildi doğa kendine geldi
İnsanlar çekildi doğa kendine geldi
Şırnak’ta çiçek açan elma ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu
Şırnak’ta çiçek açan elma ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu
Marmara Denizinde turuncu renk istilası
Marmara Denizinde turuncu renk istilası

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim