Tiftik keçisi Seben’de koruma altına alınıyor

Bolu’nun Seben ilçesinde yetiştiriciliği yapılan Ankara (Tiftik) keçisi “Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Ülkesel Projeleri” doğrultusunda koruma altına alınıyor.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yerel ve ekonomik değeri yüksek ırkların korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda ağırlıkla Bolu’nun Seben ilçesinde yetiştiriciliği yapılan Ankara (Tiftik) keçisi “Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Ülkesel Projeleri” çerçevesinde koruma altına alınıyor.

Projeyle ilgili Seben’de istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, TAGEM Hayvan Genetik Kaynakları Çalışma Grup Sorumlusu Dr. Sezer Öz, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Engin Ünay ile Ankara Keçisi Yerinde Koruma Projesi Lideri Veteriner Hekim Yasin Ergiden ve yetiştiriciler katıldı.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat, “Geçmişimizden gelen ve anavatanı ülkemiz başkenti ve çevre illeri olan Ankara bilinen diğer adıyla tiftik keçisi üreticiliği yoğunlukla Seben ilçemizde yapılmakla birlikte, bakanlığımız TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) uhdesinde yürütülen çalışmalarla gen kaynaklarını koruma ve sürekliliğini sağlama adına önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu maksatla ilçemizde üreticilerimizle bir araya gelerek beklentileri ve sorunları hakkında notlar alarak çözüme kavuşturmak adına çalışmalarımıza ivedilikle başlamayı planlamaktayız” dedi.

“Birlikte sahip çıkacağız”

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen ise “Buraya gelme amacımız sorunlarınızı ilk ağızdan dinleyerek yol haritamızı ona göre şekillendirmek üzerinedir. Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar ülkemizin değerlerini koruma ve yaşatma adına olmakla birlikte odak noktamız siz değerli üreticilerimizin memnuniyeti üzerinedir. Anadolu’muzun önemli bir değeri olan Ankara (Tiftik) keçimize birlikte sahip çıkacağız” diye konuştu.