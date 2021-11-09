Tıbbi aromatiğe özel konuklar

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova protokolünü ve ailelerini Hersek Lagününde misafir etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Yalova Valisi Muammer Erol, vali yardımcıları ve kaymakamlar ile ailelerini Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde ağırladı. Başkan Oral, Vali Erol ve beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak, Altınova’nın önemli markası Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinin kafe, restoran bölümü olan Coffee Chefs Lounge’da ağırladı. Kahvaltının ardından Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezerek Başkan Oral ve ilgililerden bilgi alan misafirler, bitkileri tek tek incelediler. Bahçe içerindeki satış mağazasını da gezen misafirlere Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde üretilen nane çayı ikram edildi.

Güzel bir geçirme fırsatı bulduklarını ifade eden Başkan Oral, "Valimiz ve kaymakamlarımız ile kıymetli ailelerini Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Keyifli sohbetlerimize; şifalı otlarımız, lezzetlerimiz ve flamingolarımızın görsel şovları eşlik etti. Tüm değerli konuklarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.