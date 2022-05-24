Texas’ta dev hortum

ABD’nin Texas eyaletinde çıkan dev hortum korkuttu.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Morton’da hortum meydana geldi. O anlar yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji servisi, bölge halkına dışarı çıkmama ve dikkatli olma uyarısında bulundu. Uyarıda ayrıca, hortumun araçlara ve çatılara zarar vermesi beklendiği vurgulanarak, "Kendinizi savrulan enkaz parçalarından koruyun" denildi.