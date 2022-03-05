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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafımıza ürünlerin hammaddelerine göre ayrıştırılması için geri dönüşüm kutuları verilmeli”

Hem ekonomi hem gelecek için geri dönüşümün önemine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımıza ürünlerin hammaddelerine göre ayrıştırılması için halkın kolayca ulaşabileceği geri dönüşüm kutuları verilmeli” dedi.

Çevre 05.03.2022, 10:03
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafımıza ürünlerin hammaddelerine göre ayrıştırılması için geri dönüşüm kutuları verilmeli”

Hem ekonomi hem gelecek için geri dönüşümün önemine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımıza ürünlerin hammaddelerine göre ayrıştırılması için halkın kolayca ulaşabileceği geri dönüşüm kutuları verilmeli” dedi.

Geri dönüşüm alışkanlığı kazanmanın çağın gerekliliklerinden olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enerji maliyetleri küresel anlamda artıyor ve ülkemiz de bu noktada yüksek oranda dışa bağımlı. Bu da enerjide bir tasarrufa gidilmesi konusunda önemli bir neden. Bununla birlikte plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için ücretli poşet uygulaması da meyvelerini veriyor. Plastik poşet kullanımı yüzde 75’lere varan oranlarda azaldı. Bununla birlikte cam, metal, kâğıt, plastik ürünlerin depozitolu şekilde iade edildiğinde ücrete tabi olduğu uygulama da geçtiğimiz ay itibariyle başladı. Artık çağımız, geleceğin sağlıkla ve üretimin artarak var olması için geri dönüşüme önem verme çağı. Esnafımız da depozitolu ürünlerin iadesi gibi noktalarda bu dönüşümün en önemli ayakların biri. Esnafımıza ürünlerin hammaddelerine göre ayrıştırılması için halkın kolayca ulaşabileceği geri dönüşüm kutuları verilmeli” diye belirtti.

“Atık ve geri dönüşüm tesisleri artırılmalı”

Ülke ekonomisine ve cari açığa olumlu etki edecek en önemli noktalardan birinin atık tesisleri olduğunu da belirten Genel Başkan Palandöken, “2020 yılında ülkemizde 127,4 milyon ton atığın 49,1 milyon tonu atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerinde geri kazanıldı. Atık miktarı her geçen yıl artarken ülkemizde sayılarının artırılması ve yatırım yapılması gereken konuların başında atık tesisleri geliyor. Yine 2020 yılsonu itibariyle ülkemizde atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisi 2 bin 752. Bu sayı hem nüfusun hem de atık miktarının arttığı göz önünde bulundurularak artırılmalı. Atık tesislerinin ayrıştırıp kullanıma geri kazandırdığı maddeler hem çevreye hem israfa olumlu yansırken aynı zamanda ekonomiye de milyarlarca lira olarak doğrudan olumlu etki ediyor. Öyle ki ithalatın azalması doğrudan cari açığın da kapanmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu tesislerde çalışan yüzlerce kişiye istihdam da sağlandığı için işsizliği de azaltıyor” diye konuştu.

“Enerjinin kullanımında artık çağımız geri dönüşüme önem vermeyi şart kılıyor”

Pek çok ürünün geri dönüşümle tekrar kullanılabileceğini söyleyen Palandöken, “Hurda araçlardan plastik poşete, cam şişelerden enerjiye, kâğıda kadar her türlü ürün ve enerjinin kullanımında artık çağımız geri dönüşüme önem vermeyi şart kılıyor. Attığımız çöpleri ayrıştırmak, plastik yerine örgü çantalar kullanmak, kullanılmayan fişleri prizden çıkartmak gibi birçok davranışı alışkanlık haline getirmeliyiz” dedi.

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