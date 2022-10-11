Tescilli yerli kabaklar Kırklareli’nde tanıtıldı

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen 2 yerli kabak Kırklareli’nde tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen 2 yerli kabak tanıtımı için Kırklareli’nde tarla günü etkinliği düzenlendi. Pehlivanköy ilçesinde oluşturulan demonstrasyon alanında düzenlenen etkinlikte üreticilere "Arıcan-97" ve "Ballıkız" kabakları tanıtıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üreticileri yerli ve milli tohumları teşvik edilmesi için çalışmaların devam ettiği dendi.

Açıklamada, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ilk tescilli yerli kestane kabağı olan "Arıcan-97" ve "Ballıkız 15 Nisan’da iki ayrı lokasyonda ekilerek kabakların, üretim sezonu boyunca takip edildiği ve düzenlenen tarla gününde de üreticilere tanıtıldığı ifade edildi.